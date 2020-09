Imprese: Bono (Fincantieri), manca ultimo miglio per dare spinta finale al settore navale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’industria navale ha subito molto più di altri comparti gli effetti negativi associati alla pandemia, ed è nostro dovere adesso ridare vita a questo settore. Così l’amministratore delegato di Fincantieri, Giuseppe Bono, nel suo intervento in occasione della cerimonia organizzata oggi a Monfalcone per celebrare la consegna di Enchanted Princess, la centesima nave da crociera consegnata dalla società negli ultimi 30 anni. “Credo che la pandemia ci abbia però dato nuova forza per muoverci verso il futuro, ad iniziare dai giovani che dobbiamo sforzarci di accompagnare e formare creando nuovi posti di lavoro, in modo che siano pronti ad affrontare le prossime sfide”, ha detto, ringraziando il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per il via libera del governo alle crociere nel rispetto dei protocolli di sicurezza per il contrasto alla diffusione del Covid-19. “Abbiamo fatto molto, e ora ci manca un ultimo miglio che dobbiamo percorrere senza subire danni che potrebbero rivelarsi irreparabili”, ha continuato, chiedendo al premier che il sistema di aiuti alle società armatrici possa continuare per “salvare una delle industrie più importanti al mondo”. Con il vostro aiuto, ha concluso, possiamo dare la spinta finale al settore. “Meglio rischiare oggi e avere un futuro piuttosto che non averlo”, ha concluso. (Ems)