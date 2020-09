Auto: Germania, Volkswagen vuole diventare un gruppo per l'elettrombolitià

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato automobilistico tedesco intende diventare un gruppo per l'elettromobilità, offrendo non più soltanto le auto, ma anche il loro “cervello digitale che controlla in sicurezza il veicolo con l'intelligenza artificiale”. È quanto dichiarato dall'amministratore delegato di Volkswagen, Herbert Diess. Come riferisce il settimanale “Die Zeit”, secondo Diess l'azienda deve “trasformarsi da un insieme di marchi di valore”, principalmente con motori a combustione interna, a un gruppo digitale che gestisce in modo affidabile milioni di veicoli elettrici in rete. Volkswagen vuole, dunque, essere costantemente connessa online con questi “dispositivi di mobilità” per mantenere aggiornati i servizi dei clienti. Nel 2020 sono previste “decisioni importanti” in tal senso, ha dichiarato Diess alludendo a una ristrutturazione di Volkswagen con la completa transizione all'elettromobilità. (Geb)