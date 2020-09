Egitto: Banca centrale fissa limite contante di 317 dollari per persone in entrata o uscita dal Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca Centrale d'Egitto (Cbe) ha fissato un limite di contanti per le persone in entrata o in uscita dal Paese pari a 5.000 sterline egiziane (circa 317 dollari). Lo riferiscono i media egiziani citando la Gazzetta ufficiale. In base alla nuova normativa un viaggiatore straniero o egiziano non dovrà trasportare con sé più di 5.000 sterline egiziane. La mossa mira a ridurre la crisi di liquidità che sta affrontando il Paese. A fine marzo, nel pieno della pandemia di coronavirus, la Banca centrale ha incaricato le istituzioni finanziarie del paese di stabilire limiti di prelievo per i contanti a 10.000 sterline egiziane (640 dollari) per le persone fisiche e di 50.000 sterline (3.200 dollari) per le aziende.(Cae)