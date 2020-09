Torino: in Consiglio comunale nasce "Azione", aderiscono Lubatti e Curatella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con una lettera inviata questo pomeriggio al presidente del Consiglio comunale di Torino, il consigliere Claudio Lubatti ha annunciato l’uscita dal gruppo del Partito Democratico e il consigliere Aldo Curatella l’uscita dal Gruppo Misto. Nella lettera, i due consiglieri hanno anche formulato richiesta formale, che dovrà essere prossimamente presa in esame dalla Conferenza dei capigruppo, per costituire il gruppo Azione in Sala Rossa. Esce dal Partito Democratico per aderire ad Azione anche Numinato Licari, vicepresidente in carica della Circoscrizione 6. (Rpi)