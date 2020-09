Argentina: confermato il processo contro Cristina Kirchner, il primo da vicepresidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giustizia argentina ha confermato l'apertura di un processo nei confronti di Cristina Fernandez de Kirchner, ex presidente e attuale vice presidente del governo. La decisione della Camera federale di cassazione penale, che respinge un ricorso presentato dal collegio di difesa, non era inattesa, ma conferma l'apertura del primo processo a carico di "Cfk" da quando è tornata alla Casa Rosada. Il fascicolo è parte delle indagini aperte sui cosiddetti "Quaderni della corruzione", una raccolta di appunti compilati da Oscar Centeno, già autista di un funzionario pubblico, nella quale sono state trovate prove di presunte trame di corruzione corruzione legate a progetti di opere pubbliche durante le amministrazioni Kirchner. L'apertura della fase dibattimentale del processo chiude anche una intricata diatriba aperta tra vari organi della magistratura su chi dovesse esaminare il caso ed è destinata a tenere viva l'accesa polemica tra giustizia e politica nel paese.L'ex "presidenta" Kirchner e diversi suoi ministri sono finiti sotto processo dopo la chiusura delle loro esperienze di governo, additando all'ex capo dello stato mauricio Macri la responsabilità ultima delle varie tempeste giudiziarie, compreso un uso indiscriminato della carcerazione preventiva. L'attuale governo di Alberto fernandez ha presentato una riforma che mira a "consolidare una Giustizia indipendente, retta dalle più strette norme di trasparenza e che porti avanti i processi con celerità ed efficienza". L'esigenza della riforma, ha premesso Fernandez, ha radici proprio nelle presunte "arbitrarietà" commesse negli ultimi anni dalla magistratura nei confronti del settore politico oggi al governo e nella necessità di garantire nel futuro "l'indipendenza dei giudici dal potere di turno"."In termini generali proponiamo di organizzare meglio la Giustizia federale e superare la crisi che ne mina la credibilità e il buon funzionamento", aveva detto il presidente. "Quando ho assunto il mandato ho ribadito di fronte al parlamento che bisognava mettere fine all'ignominia che un settore minoritario della magistratura gettava su tutta l'istituzione di giustizia", aveva ricordato quindi Fernandez. La legge propone come punto principale un forte decentramento delle competenze che oggi ricadono sui tribunali del foro penale federale. "In questo modo cerchiamo di evitare la concentrazione di tutte le cause penali con rilevanza istituzionale in un pugno di magistrati, un fatto che ha contribuito alla politicizzazione della giustizia", ha affermato il presidente su questo punto. (Res)