Sanità: Ronzulli (FI), Covid-19 ci ha fatto capire che non è solo spesa ma investimento

- Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, a "Oggi è un altro giorno" su Rai 1 ha detto che "adesso è chiaro a tutti che i tagli indiscriminati alla sanità rischiano di mettere in crisi l'intero sistema. Lo abbiamo visto con l'emergenza Covid-19", ha continuato la parlamentare, "che ha reso evidente come quella sanitaria non può essere considerata solamente una spesa perché in realtà è un investimento che riguarda anche la prevenzione. Il progetto di riforma del sistema sanitario nazionale immaginato dal ministro Speranza è ambizioso, ma perché vada in porto è importante che il governo superi alcune posizioni ideologiche. Per ristrutturare gli ospedali, potenziare il personale ben formato e meglio pagato - ha concluso l'esponente di FI - ci sono già disponibili i soldi del Mes (Meccanismo europeo di stabilità) che purtroppo non vengono utilizzati per una guerra interna al governo". (Rin)