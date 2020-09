Uganda: Corte di giustizia dell'Africa orientale respinge ricorso su abolizione limite di età presidenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La contestata legge promulgata dal governo dell'Uganda che nel 2017 ha abolito i limiti di età per i candidati che intendono correre per la presidenza non viola il principio dello stato di diritto. Lo ha sentenziato il tribunale di primo grado della Corte di giustizia dell'Africa orientale (Eacj), respingendo oggi il ricorso presentato dall'avvocato Male Mabirizi Kiwanuka contro la sentenza della Corte suprema ugandese, che aveva a sua volta respinto un ricorso contro il disegno di legge. Nel pronunciare la sentenza, riferisce il quotidiano ugandese "New Vision", il giudice principale dell'Eacj, Monica Mugenyi, in un video messaggio ha inotre scagioato il giudice capo Bart Katureebe dalle accuse di "incompetenza" e "pregiudizio" formulate dal legale durante la sua arringa. La Corte ha quindi confermato la decisione della Corte Suprema sul caso. L'abolizione del limite di età per i candidati alla presidenza ha permesso al presidente Yoweri Museveni - al potere dal 1986 - di ricandidarsi per un sesto mandato alle elezioni generali del prossimo gennaio. (segue) (Res)