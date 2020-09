Uganda: Corte di giustizia dell'Africa orientale respinge ricorso su abolizione limite di età presidenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La richiesta di appello era stata presentata dall'avvocato Male Mabirizi Kiwanuka, per il quale l'emendamento era passato sotto la minaccia di "violenze e del dispiegamento delle forze di polizia fuori dal parlamento" e che pertanto richiede il ripristino del limite di età. Mabirizi Kiwanuka accusa in particolare l'Uganda di violare il trattato della Comunità dell'Africa orientale (Eac) relativamente ai principi del buon governo e del mancato rispetto dei principi della democrazia. Nel febbraio scorso l'Eacj aveva respinto la richiesta del governo di Kampala di archiviare il caso, definendo la richiesta presentata dai legali delle autorità “frivola e vessatoria”, richiesta che mirava a imporre la sospensione dei preparativi per le elezioni presidenziali in programma nel 2021. (segue) (Res)