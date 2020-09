Qatar-Italia: vice ministra Sereni incontra autorità qatariote a Doha

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vice ministra degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Marina Sereni, si trova in visita in Qatar, dove ha oggi effettuato una serie di incontri con autorità di governo qatariote. Lo riferisce una nota della Farnesina. Nella mattinata Sereni ha visto il ministro di Stato agli Esteri, Soltan Al-Muraikhi, e la Assistant Foreign Minister e portavoce, Lolwah Al-Khater. Entrambe le parti hanno espresso piena soddisfazione per lo stato eccellente delle relazioni bilaterali, caratterizzate da una collaborazione articolata, proficua e intensa in tutti i principali settori, che Italia e Qatar intendono ulteriormente approfondire nell’ambito di un Dialogo Strategico. Nei colloqui sono stati inoltre presi in esame i principali temi regionali e internazionali, in particolar modo i più recenti sviluppi in Libia, il processo di pace in Medio Oriente, la situazione in Libano, Iran e Tunisia, nonché le prospettive dei rapporti tra paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo. (segue) (Res)