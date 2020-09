Qatar-Italia: vice ministra Sereni incontra autorità qatariote a Doha (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I colloqui al ministero degli Esteri sono stati preceduti da un incontro con la sceicca Hind bin Hamad Al-Thani, sorella dell’emiro e Amministratore delegato di Qatar Foundation, la prestigiosa fondazione attiva nel campo dell’istruzione, ricerca e innovazione. La visita, avvenuta presso la Qatar National Library, entità parte della Fondazione, ha costituito l’occasione per uno scambio di valutazioni sul rafforzamento delle relazioni culturali e tra università ed istituti di ricerca al fine di avviare nuovi progetti e collaborazioni. Nel sottolineare l’importanza di ampliare questo patrimonio di contatti, la Vice Ministra Sereni ha rinnovato la gratitudine del Governo italiano per gli aiuti ricevuti dal Qatar nella fase più critica della pandemia ed ha incoraggiato a sviluppare ulteriormente la cooperazione scientifica in corso nella lotta al Covid-19. (segue) (Res)