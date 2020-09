Qatar-Italia: vice ministra Sereni incontra autorità qatariote a Doha (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In programma anche un colloquio con il sottosegretario al Lavoro, Mohammed Al Obaidly, e con il direttore dell’ufficio dell’Organizzazione internazionale del lavoro in Qatar, Houtan Homayounpour, per un aggiornamento sulla storica riforma della legislazione qatarina in materia di tutela dei lavoratori stranieri che ha recentemente portato all’introduzione di un salario minimo obbligatorio e non discriminatorio per tutte le categorie di lavoratori. Domani, primo ottobre, la vice ministra Sereni incontrerà, tra gli altri, il ministro della Cultura e dello Sport, Salah Al Ali, il consigliere dell’emiro per la sicurezza nazionale, Mohammed Al Masnad, l’inviato speciale del ministro degli Esteri per il contrasto al terrorismo e la mediazione dei conflitti, Mutlaq Al-Qahtany, e il presidente della Qatar National Library, Hamad Al-Kuwari. (Res)