- Il presidente dei senatori del Partito democratico, Andrea Marcucci, in merito al fatto che il leader della Lega Matteo Salvini si sia schierato per la riconferma del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, commenta su Twitter: "Lo capisco, i due hanno tratti simili. A differenza del leader della Lega, io, come europeo prima che come parlamentare, spero nella vittoria di Biden". (Rin)