- Il vicepremier della Macedonia del Nord, Nikola Dimitrov, ha avviato oggi una visita di due giorni a Berlino. Secondo quanto riferisce la stampa locale, la visita avviene su invito del ministro tedesco per l'Europa, Michael Roth. Fra gli incontri in agenda è previsto quello con Thomas Bagger, il consigliere per la politica estera del presidente della Repubblica Frank-Walter Steinmeier. (Mas)