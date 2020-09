Germania: ministro Difesa, dovremo fare di più come garanti della sicurezza globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa tedesco Annegret Kramp-Karrenbauer, presidente dimissionaria dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), ha ribadito la propria intenzione di rendere la Germania un attore globale nella politica di sicurezza. Intervenendo oggi al Bundestag durante la discussione sulla proposta di bilancio del governo per il 2021, Kramp-Karrenbauer ha dichiarato: “Se il nostro modello economico è globale, allora anche la nostra politica di sicurezza deve essere globale. Pertanto, noi tedeschi dovremo fare di più come garanti della sicurezza. Non per Trump né per chissà chi altri, ma per la nostra sicurezza”. In tale prospettiva, il ministro della Difesa tedesco ha fatto riferimento “all'Asia, alla Cina, agli sviluppi del cambiamento nell'equilibrio di potenza” nella regione, che hanno conseguenze “anche per noi, anche qui in Europa e in Germania”. A tal riguardo, Kramp-Karrenbauer ha fatto riferimento alle Linee guida per la regione indopacifica, presentate dal ministero degli Esteri tedesco il 2 settembre scorso. Come ricordato da Kramp-Karrenbauer, il documento definisce “il ruolo della Germania in questa regione decisiva, dove viene generata ampia parte della prosperità” del paese. Il ministro della Difesa tedesco ha, quindi, citato un passaggio del testo: “Il governo federale amplierà il proprio impegno per la politica di sicurezza nell'Indopacifico e coni partner svilupperà la cooperazione in materia di sicurezza e difesa nella regione”. Ciò può significare, tra l'altro, “la partecipazione a esercitazioni nella regione, così come diverse forme di presenza navale”. Kramp-Karrenbauer ha sottolineato: “Per chi non lo sapesse, presenza navale è la traduzione di navi e pertanto, se il coronavirus lo permetterà, nel prossimo anno saremo presenti con le Forze armate (Bundeswehr) anche in questa regione”. (Geb)