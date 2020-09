Milano: Medicina democratica, continua la strage dei morti di amianto alla Scala, attesa per l'udienza del 2 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le associazioni di parte civile e i familiari delle vittime attendono l'udienza di venerdì 2 ottobre, in Tribunale a Milano, del processo per i morti di amianto al Teatro alla Scala, la terza dopo l'interruzione di 8 mesi, dovuta all'emergenza COVID: all'odg la Relazione di un altro consulente della direzione della Scala, il professor Enrico Pira, per gli aspetti delle patologie dei lavoratori morti di amianto. "Occorre rispetto per chi è morto per una patologia così grave, contratta sul luogo di lavoro", ha detto Fulvio Aurora, responsabile vertenze giudiziarie di Medicina Democratica, una delle associazioni costituitesi parte civile. Il processo per i morti e i malati di amianto al Teatro alla Scala è cominciato il 9 febbraio 2017 e vede imputati per omicidio colposo 5 dirigenti della Scala per la morte di 10 persone, di cui 7 per mesotelioma pleurico, "causato esclusivamente per esposizione alle fibre di amianto, come ha sottolineato nell'udienza del 14 settembre, Enzo Merler, consulente di parte civile, epidemiologo di prestigio indiscusso, già responsabile del Registro regionale veneto dei casi di mesotelioma" si legge nella nota delle associazioni, che aggiungono "L'amianto alla Scala era dappertutto, persino nel sipario, con pericolo per le maestranze e per il pubblico ignaro, come aveva sottolineato egli stesso, e come è descritto in maniera inequivocabile nel Dossier presentato nel febbraio scorso dal Comitato Ambiente Salute Teatro Scala Solo grazie alle denunce ripetute dei lavoratori , dagli anni 2000 i dirigenti della Scala avevano provveduto a successive bonifiche ed era stato finalmente siglato nel dicembre 2013 un Protocollo d'intesa fra il Comitato Ambiente Salute Teatro Scala, l'Asl, la Fondazione Scala e la Clinica del Lavoro per attivare la sorveglianza sanitaria, a riprova scientifica e inoppugnabile che l'amianto c'era e che i lavoratori da decenni ne avevano respirato le fibre, con gravi conseguenze per la salute, come i fatti purtroppo stanno dimostrando". (segue) (Com)