Milano: Medicina democratica, continua la strage dei morti di amianto alla Scala, attesa per l'udienza del 2 ottobre (2)

- "Oggi si contano purtroppo 13 morti - prosegue la nota - di cui 9 per mesotelioma e gli altri per asbestosi e carcinomi polmonari, tutti provocati dall'amianto. Soltanto un lavoratore Franco Colombo, elettricista e fonico dal 1968 al 1995, malato di mesotelioma pleurico, è ancora in vita ed è testimone di questo dramma". "Una lista tragica, destinata ad allungarsi e che stiamo ricostruendo attraverso i contatti e le informazioni raccolte sulle morti di quanti hanno lavorato per decenni, qui insieme a noi", ha detto Roberto d'Ambrosio, del Comitato Ambiente Salute Teatro Scala, che sta seguendo tutte le fasi processuali con Fulvio Aurora, di Medicina democratica e AIEA, Pierluigi Sostaro del CUB e Michele Michelino del Comitato per la Difesa della Salute nei Luoghi di lavoro e nel Territorio. "Siamo fortemente perplessi - ha aggiunto Fulvio Aurora- per la piega che rischia di prendere questo processo: nell'udienza del 21 settembre è stato di fatto impedito alla nostra avvocata Laura Mara di parlare, con numerose interruzioni da parte dell'ing. Nano e con la non ammissibilità di diversi quesiti da parte della Giudice Panasiti. L' ing Nano ha avuto il coraggio di rispondere a una delle poche domande concesse alla nostra avvocata Laura Mara dalla giudice Panasiti, che la legge principale di riferimento, prima della legge 257, e cioè il DPR 303 del 1956, che concerneva l'obbligo di rimozione delle polveri, comprese quelle di amianto, era allora inapplicabile. Chi lo sa se lo sia anche per la Giudice?" Le associazioni hanno chiesto che il processo vada avanti il più velocemente possibile: "Quanti lavoratori - ha detto Fulvio Aurora - cantanti, musicisti, tecnici devono ancora morire di mesotelioma, asbestosi, carcinomi polmonari, causati dall'amianto perché si prenda atto che esiste "un caso La Scala" e venga fatta giustizia, con una equa condanna dei responsabili? Sono oltre 40 i processi per i morti di amianto nei luoghi di lavoro, che seguiamo da anni, con AIEA, Associazione Italiana Esposti Amianto, da un capo all'altro dell'Italia, ma è la prima volta che siamo intervenuti per chiedere giustizia per i deceduti d'amianto in un teatro, per di più in uno dei maggiori teatri riconosciuti a livello mondiale. Mai avremmo immaginato una simile ecatombe, così come, come penso non se lo aspettassero i cittadini milanesi, ma tant'è! I dirigenti delle Scala non potevano non sapere che l'amianto era pericoloso e che quindi non doveva essere utilizzato." (Com)