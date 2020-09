Unindustria: presidente Consiglio Lazio, congratulazioni a Camilli e grazie a Tortoriello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A nome mio e del Consiglio regionale del Lazio rivolgo ad Angelo Camilli, eletto alla presidenza di Unindustria con straordinario sostegno da parte dei membri dell'Assemblea, le congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro". E' quanto scrive in una nota il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini (Pd). "Le priorità individuate da Camilli nel programma della nuova presidenza - continua Buschini - sono strategiche per il rilancio delle imprese, del lavoro e per tutto il tessuto produttivo ed economico del Lazio. A Filippo Tortoriello, che ha guidato gli Industriali in questi quattro anni, i ringraziamenti - conclude - per il prezioso lavoro svolto". (Com)