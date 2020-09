Imprese: Di Stefano intervenuto a MarmoMac ReStart Digital

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario, Manlio Di Stefano, è intervenuto questa mattina in apertura dell'evento VeronaFiere ReStart, inaugurando MarmoMac ReStart Digital, prima fiera virtuale sui macchinari e tecnologie di lavorazione della pietra. Lo riferisce una nota della Farnesina. "Abbiamo dato mandato ad Agenzia Ice di puntare sul rilancio delle fiere autunnali come rilancio del Paese", ha esordito il sottosegretario, "perché riteniamo questo comparto strategico per il nostro sistema produttivo e non solo perché mobilita ogni anno circa 60 miliardi di euro di indotto, ma soprattutto perché le fiere rappresentano una vetrina internazionale e quindi un volano di internazionalizzazione per tutte le nostre aziende". "Sappiamo bene - ha dichiarato il Sottosegretario - che il settore fieristico è uno di quelli che ha sofferto di più dalla crisi causata dalla pandemia, con oltre il 70 per cento di mancati introiti, e proprio per questo abbiamo garantito nel 2020 un aiuto costante, dedicando un intero pilastro del 'Patto per l'Export' al settore e stanziando da ultimo nel DL Agosto un'apposita sezione nel Fondo 394 di Simest per il sostegno diretto alle fiere". (Res)