Rifiuti: ok in Assemblea capitolina a Pef, costo del servizio previsto è 819 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea capitolina ha approvato la delibera inerente al piano economico finanziario (Pef) per la gestione dei rifiuti nella Capitale. "Presentiamo il piano economico finanziario che è uno dei pezzi più corposi che incidono sulla determinazione del costo del servizio e sulla determinazione del piano tariffario - ha detto l'assessore al bilancio Gianni Lemmetti intervenedo in Aula Giulio Cesare -. Da quest'anno, anche per scelta dell'ente, esiste un'autorità di regolazione del settore, Arera, che ha il compito di controllare l'andamento del servizio, stabilire i costi e, in concertazione con l'ente, approvare le tariffe. Questo passaggio è stato fondamentale nel 2020 per validare il nuovo modello con cui si arriva a determinare la Tari". (segue) (Rer)