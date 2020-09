Rifiuti: ok in Assemblea capitolina a Pef, costo del servizio previsto è 819 milioni di euro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel 2020 applicando il nuovo modello siamo all'interno della maggiorazione prevista dall'autorità di regolazione. L'ente pubblico ha applicato i correttivi all'interno del piano finanziario comprensivi dei contributi dello Stato, delle sanzioni e del recupero dell'evasione certificata, che va a diminuire gli 819 milioni previsti nel piano finanziario. Il costo scende a 791 milioni che è l'importo da ripartire ai soggetti passivi della Tari al lordo delle esenzioni. Il contratto di servizio - ha concluso Lemmetti - è a 791 milioni e viene garantito in relazione alla consistenza della Tesoreria di Roma Capitale, che non ha mai mancato il pagamento delle fatture, dall'altra parte però il prelievo richiesto ai cittadini è più basso perchè le esenzioni vengono consentite sul piano tariffario del 2020 e vengono distribuite e recuperate nel corso del tempo secondo quanto stabilito dall'autorità stessa". Una novità in questo piano finanziario sulla gestione dei rifiuti è la trattazione della partita dei crediti inesigibili. L'ammontare dei crediti inesigibili di Ama dal 2003 al 2009 è di 102.264.105. Sono crediti vengono ribaltati nel piano finanziario nei prossimi quattro anni. Per il 2020 sono ribaltati 36,5 milioni, stessa cifra 36,5 milioni per il 2021, 15 milioni per il 2022 e 14,6 milioni per il 2023. La delibera è stata approvata con 23 voti favorevoli, 7 contrari e un astenuto. (Rer)