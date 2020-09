Brasile: disoccupazione, nel 2020 persi 12,1 milioni di posti di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione in Brasile è salito al 13,8 per cento nel trimestre terminato a luglio 2020, raggiungendo un totale di 13,13 milioni di persone inoccupate. Tra maggio, giugno e luglio sono stati 7,2 milioni di posti di lavoro persi. Complessivamente nei primi sette mesi dell'anno sono stati persi 12,1 milioni di posti di lavoro. Lo riferisce l'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge), secondo cui il tasso ha raggiunto il livello più alto della serie storica iniziata nel 2012. Anche il livello di occupazione (percentuale di occupati nella popolazione in età lavorativa) è sceso al livello più basso della serie storica, al 47,1 per cento. (segue) (Brb)