Brasile: disoccupazione, nel 2020 persi 12,1 milioni di posti di lavoro (2)

- L'aumento della disoccupazione riflette gli impatti della pandemia di coronavirus, che ha colpito l'economia dalla fine di marzo. L'indice registrato a luglio corrisponde ad un incremento di 1,2 punti rispetto al livello di occupazione registrato nel trimestre chiuso a febbraio (12,6 per cento), e di 2 punti percentuali rispetto allo stesso trimestre 2019 (11,8 per cento). La popolazione occupata si è ridotta dell'8,1 per cento in 3 mesi, scendendo a 82 milioni, il livello minore della serie. Il numero rappresenta una riduzione di 7,2 milioni di persone rispetto all'ultimo trimestre pre-pandemia (quello terminato a febbraio) e di 11,6 milioni nel confronto annuale. Anche la popolazione che ah smesso di cercare lavoro ha raggiunto il nuovo record di 5,8 milioni di persone, con un incremento del 15,3 per cento (oltre 771 mila persone) rispetto a trimestre chiuso a febbraio e del 20 per cento (966mila persone in più) rispetto allo stesso trimestre del 2019. (segue) (Brb)