Brasile: disoccupazione, nel 2020 persi 12,1 milioni di posti di lavoro (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A luglio, per il terzo mese consecutivo, l'attività economica mensile misurata dall'Ibc-Br della Banca centrale è cresciuta del 2,15 per cento su giugno, pur perdendo il 2,90 per cento su anno. Dopo il tracollo di aprile, -9,37 per cento, a maggio e giugno la crescita era stata rispettivamente dell'1,86 e del 5,32 per cento. L'indice, considerato un'anticipazione dei risultati del Pil trimestrale, ha accumulato nei primi otto mesi del 2020 un calo del 5,77 per cento. Nel confronto con il singolo mese di luglio del 2019, il calo è stato del 4,89 per cento. Segnali che a metà settembre hanno convinto il ministero dell'Economia a mantenere le stime di performance del 2020 a -4,7 per cento. Per il dipartimento di Politica economica del ministero il momento peggiore della crisi economica legata alla pandemia è da considerarsi passata. (segue) (Brb)