Brasile: disoccupazione, nel 2020 persi 12,1 milioni di posti di lavoro (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), ha elevato la stima della crescita del pil del 2020, passando dal -7,4 per cento ipotizzato a giugno, al -6,5 per cento contenuto in un aggiornamento di metà settembre. Nel rapporto pubblicato l'8 settembre, l'agenzia di rating statunitense Fitch, aveva portato la stima della crescita Pil del Brasile nel 2020 al -5,8 per cento, contro il -7 per cento pronosticato a giugno. L'agenzia scommette su una costante e rapida riapertura dell'economia dopo lo stop imposto dalla pandemia. Alla fine di agosto era stata la banca di investimento statunitense, Bank of America (BofA), a elevare la stima della crescita del Pil del Brasile nel 2020 al -5,46 per cento, in miglioramento rispetto alla precedente rilevazione, quando la flessione era stimata nella misura del 5,7 per cento. I dati di Bank of America indicano che la ripresa dell'attività economica registrata in Brasile nel mese di giugno è stata così significativa da far ipotizzare un ritorno ai livelli precedenti alla crisi economica legata alla pandemia di coronavirus. (Brb)