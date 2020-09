Giustizia: M5s, nostra legge anticorruzione esempio in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie al nostro impegno l'Italia è finalmente diventa un modello da seguire nel campo della lotta alla corruzione". E' quanto affermato, in una nota, dai deputati del Movimento 5 Stelle in Commissione giustizia. "Ci riempie di orgoglio il fatto che la legge anti-corruzione voluta dal ministro Bonafede sia stata citata come esempio positivo nella Relazione sullo Stato di diritto adottata dalla Commissione europea - aggiungono -. Oggi, i cittadini italiani, hanno un motivo in più per essere fieri del proprio Paese; uno Stato in cui la lotta al malaffare è diventata davvero una priorità e un esempio per gli altri. Continuiamo a lavorare per rendere la giustizia più rapida ed efficiente, proseguendo con la riforma del processo penale e del processo civile. Siamo sulla strada giusta". (com)