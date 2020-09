Milano: sindaco Sala, dal 12 ottobre parte confronto pubblico su 7 sfide per il futuro della città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro settimane di tavoli, presentazioni e dialoghi per riflettere su sette temi-sfida sulla Milano del futuro, coinvolgendo tutte le componenti della città. È l'iniziativa annunciata dal sindaco Giuseppe Sala sulla sua pagina Facebook che partirà il prossimo 12 ottobre e dovrebbe concludersi il 7 novembre. "Qualche settimana fa avevo lanciato l’idea di chiedere alla città, in considerazione delle lezioni che la crisi del Covid sta dando a noi e a tutto il mondo, di impegnarsi direttamente in una profonda riflessione sul futuro di Milano - scrive il primo cittadino -. La città ha risposto immediatamente e le migliori espressioni del mondo della ricerca, dell’università, delle imprese e del terzo settore hanno espresso la consueta vitalità con cui Milano interpreta le sue prospettive. Nasce così un’iniziativa che parte dal 12 ottobre, coinvolge tutte le componenti della città e si articola su sette temi". I temi scelti dal sindaco sono "La metropoli dei quartieri", "In transizione ambientale", "Una città in salute", "Smart&working", "Il bisogno di Milano", "Nascere, crescere e vivere a Milano" e "Una città che crea, sa e forma". I lavori si articoleranno in momenti distinti: "inizieranno - spiega Sala - con la creazione di un tavolo di lavoro per ogni tema composto da esperti delle materie provenienti da realtà pubbliche e private. A questi tavoli, ospitati nelle sedi di alcune delle più prestigiose istituzioni della città scelte per la loro competenza nelle materie in questione, si discuterà, a porte chiuse, dei temi per elaborarne i principali contenuti. I risultati di questi lavori saranno presentati poi in sette giornate diverse, ognuna dedicata a un singolo tema. Queste giornate, a loro volta ospitate nelle diverse sedi del Piccolo Teatro e trasmesse on line, vedranno la presentazione di ogni tema e la loro discussione da parte di rappresentanti dei saperi, degli interessi e delle rappresentanze di tutta la città. Il risultato di questi confronti - continua il sindaco - sarà patrimonio collettivo di tutta Milano e dei suoi interessi. Infine è mia intenzione, successivamente, organizzare una serie di dialoghi (anch’essi trasmessi on line) durante i quali mi confronterò con personalità del mondo della politica, della conoscenza e della creatività per raccogliere le loro idee e i loro spunti sul futuro di Milano. L’obiettivo è chiudere il tutto per il 7 novembre". (com)