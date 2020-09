Milano: Bolognini (Lega) su Cpr via Corelli, Sala sta con il Pd di Majorino o con quello di Zingaretti?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Commissario Provinciale della Lega Salvini Premier Stefano Bolognini, commenta in una nota il presidio del centrosinistra davanti a Palazzo Marino, contro l'apertura del Cpr di via Corelli. "L'apertura del Cpr di via Corelli è importante per Milano e per tutto il paese, perché finalmente stranieri a tutti gli effetti clandestini verranno espulsi più rapidamente. Il fatto, però, è un altro: una componente significativa della maggioranza di Palazzo Marino e del Partito Democratico milanese, tra cui l'eurodeputato Majorino ed altri consiglieri, oggi ha manifestato contro il Cpr e quindi contro il Governo e contro la stessa maggioranza che sostiene il sindaco Sala"."A questo punto – prosegue Bolognini – una domanda ci viene spontanea: il sindaco Sala sta dalla parte del Governo o sta con la sua maggioranza che è contro il governo? Invece di lanciare proclami a raffica – conclude –, ci faccia sapere che cosa pensa rispetto al tema dell'immigrazione clandestina nella nostra città". (Com)