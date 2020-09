Migranti: Ordine di Malta firma accordo con ministero dei Trasporti italiano per azione congiunta soccorsi in mare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato firmato ieri, martedì 29 settembre, l’accordo tra la Repubblica Italiana e il Sovrano Ordine di Malta in materia di assistenza nelle attività di salvaguardia della vita umana in mare. Secondo quanto riferito dallo stesso Ordine di Malta, l’accordo è stato firmato nella sede del ministero dei Trasporti a Roma e rafforza la collaborazione nel settore sanitario e di prima assistenza nell’ambito delle attività di ricerca e soccorso in mare. Nello specifico, con questo accordo, la Guardia costiera metterà a disposizione del corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta (Cisom) in situazioni di necessità ed emergenza, le proprie risorse ed assetti operativi, ed in uno spirito di reciprocità, il Cisom metterà a disposizione le professionalità dei propri uomini favorendo nel miglior modo possibile gli interventi nel settore del soccorso sanitario e di protezione delle vite umane. L’accordo è stato firmato dal ministro Paola De Micheli e dal gran cancelliere Albrecht Boeselager, accompagnato dall’ambasciatore Stefano Ronca, segretario generale degli Affari esteri, il presidente e il direttore nazionale del corpo italiano di soccorso, Gerardo Solaro del Borgo e Gianni Strazzullo, e l’avvocato Marco Rago, coordinatore dei programmi di Cooperazione internazionale per il Cisom. (segue) (Res)