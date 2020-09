Fase 3: Viminale, ieri controlli su oltre 56 mila persone e 6 mila esercizi commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di ieri, 29 settembre, sono stati effettuati controlli di polizia anti Covid-19 su oltre 56 mila persone e 6 mila esercizi commerciali. Lo si legge sul sito web del Viminale. Le Forze di polizia, per garantire il rispetto delle misure di prevenzione e anticontagio, hanno verificato 56.522 persone, 44 della quali sanzionate e 11 denunciate per allontanamento dall'abitazione in violazione dell'obbligo di quarantena. Controlli anche su 6.678 attività ed esercizi commerciali: 12 i titolari sanzionati e 1 chiusura. (Rin)