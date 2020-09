Lombardia: protezione civile, 131.000 euro per 3 gruppi comunali e 5 associazioni di volontariato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito l'elenco dei 13 beneficiari (con finanziamento regionale): Avpc Colline Comasche (CO) Autoveicolo 9 Posti con gancio - 19.950,41 euro; Gvpc & Antincendio Boschivo di Sonico (BS) Proiettore di Profondità su Carrello con gruppo elettrogeno - 20.999,25 euro; Avpc L'Arnica (Berzo Demo - BS) per un Fiat Doblò per Trasporto Disabili - 23.790,00 euro; Gc del Comune di Spino D'Adda (CR) per un Pick Up - 22.536,45 euro; Gc Del Comune di Scanzorosciate (BG) per un Pick Up - 29.424,07 euro; Amici di Ciro (Teglio - SO) Cinofili per corsi di formazione - 1.615,00 euro; Gc di Casaletto Ceredano (CR) per acquisto DPI e divise - 6.446,36 euro; Avpc Club Virgiliano (San Giorgio di Mantova - MN) per attrezzature radio e TLC - 6.203,70 euro. Questi i beneficiari dei fondi con finanziamento del DCPC, Dipartimento Centrale Protezione Civile): A.V.P.C. Le Aquile Sez. Oglio Po (Martignana di Po - CR) per un Pick Up - 20.568,01 euro; Avpc Cesano Maderno (MZ) per un Sollevatore telescopico compatto e per Corsi di formazione - 67.520,25 euro; Gc del Comune di Mandello Lario (LC) per un Autoveicolo Panda 4x4 - 10.098,94 euro; Cvpc della Brianza Casatenovo (MZ) per un Pick Up - 25.837,50 euro; Gc del Comune di Angera (VA) per un Pick Up Ford Ranger - 30.469,50 euro. (Com)