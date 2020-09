Carceri: Ostellari (Lega), Bonafede dimentica agenti Polizia Penitenziaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi Bonafede ha fornito la solita visione ottimistica sullo stato delle carceri italiane. Scaricando la colpa su chi lo ha preceduto, sull'eccezionalità della situazione a seguito dell'emergenza sanitaria, citando dati che, in questa fase, solo lui può smentire". Lo ha detto il senatore della Lega Andrea Ostellari, presidente della commissione Giustizia a Palazzo Madama. "E' proprio sull'acquisizione di dati e sulla loro interpretazione che si concentrerà il lavoro di indagine avviato in Commissione, con la speranza che i nuovi riscontri non ci costringano a smentire ancora una volta la sua versione - ha aggiunto -. Una versione comunque lacunosa, che non chiarisce nulla a proposito della sorveglianza dinamica e, soprattutto, della condizioni di lavoro degli agenti di Polizia penitenziaria. Annunciare prossime assunzioni non basta: servono garanzie sulle modalità di svolgimento del servizio, sugli orari di lavoro e sulla sicurezza di donne e uomini, che non sono detenuti, ma spesso vivono come se lo fossero". (com)