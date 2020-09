Scuola: Vacca (M5s), rinvio concorso? Abbiamo evitato ennesima vergogna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gianluca Vacca, capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Cultura a Montecitorio, sottolinea che "migliaia di docenti sono stati presi in giro per anni, abbandonati nel limbo della precarietà: rinviare il concorso straordinario che presto ne assumerà 32 mila a tempo indeterminato sarebbe stata l'ennesima vergogna, evitata grazie al M5s. Se fosse dipeso da noi, lo ricordiamo - prosegue il parlamentare in una nota -, avremmo già in cattedra questi docenti, ma la contrarietà di alcune forze sociali e alcuni esponenti politici ha causato un ritardo". L'esponente pentastellato aggiunge: "In questi giorni continuiamo a sentire gravi Fake news sullo svolgimento del concorso straordinario, tra l'altro fatte circolare da quelle opposizioni che sono state responsabili del più grande taglio che il mondo della scuola abbia mai subito. È veramente imbarazzante che quelle opposizioni oggi criticano un governo che ha investito ben sette miliardi in istruzione in pochi mesi". Per Vacca, "ora, finalmente, si riparte con una nuova stagione di concorsi: dopo lo straordinario si procederà con l'immissione in ruolo di altri 45.000 docenti. L'auspicio è che cessino presto tutti i tentativi di boicottaggio del giusto operato della ministra Azzolina: la scuola è un bene che non può e non deve essere strumentalizzato da nessuno". (Com)