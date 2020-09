Milano: manifestanti contro Cpr via Corelli bloccano strada con sit-in

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I manifestanti del corteo contro l'apertura del Cpr di via Corelli hanno bloccato l'inizio della via che porta alla struttura sedendosi per terra e mostrando dei cartelli con la scritta "No cpr, no lager di Stato". "Resisteremo e staremo qui ad oltranza", ha detto uno degli organizzatori al megafono spiegando che: "Oggi abbiamo bloccato la strada che porta a un luogo che rappresenta un vuoto normativo, un luogo dove le persone vivono in condizione disumane e dove non sono garantite le misure di sicurezze necessarie. Questi posti - ha concluso - dovrebbero essere rasi al suolo e non esistere". La Questura ha schierato gli agenti del Reparto mobile in assetto antisommossa per impedire ai contestatori di avvicinarsi al Cpr, in cui oggi sarebbero dovuti avvenire i primi ingressi. Il traffico stradale è stato deviato da una pattuglia della Polizia locale all'altezza del cavalcavia Buccari verso via dell'Ortica. (Rem)