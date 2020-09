Spagna: ministra Esteri, lieti che Commissione Ue chieda rinnovare Consiglio magistratura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo è "lieto" che la Commissione europea "chieda all'opposizione che è giunto il momento di rinnovare il Consiglio generale della magistratura" (Gcpj). Lo ha affermato oggi la ministra degli Esteri, Arancha González Laya, a margine dell'incontro a Nicosia con l'omologo cipriota Nikos Christodoulides, nel rispondere alla domanda sul rapporto sulla qualità dello stato di diritto dei paesi membri presentato oggi a Bruxelles. Il rapporto, inoltre, ha evidenziato criticità in merito al rapporto tra il governo e la Procura della Repubblica, attualmente occupata dall'ex ministro della Giustizia Dolores Delgado, e mette in discussione la procedura per la sua nomina, la durata del suo mandato e il fatto che le comunicazioni tra il Governo e la Procura non sono pubbliche, il che può produrre "un'impressione di interferenza politica". Secondo la ministra Gonzalez Layas si dovrebbe semplicemente applicare un "cambio di tempistica" alle nomine in modo quelle del presidente del governo e del procuratore generale non coincidano. (Spm)