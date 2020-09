Speciale infrastrutture: Germania, Huawei non sarà escluso dalla rete 5G, ma limiti a uso componenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda per le telecomunicazioni cinese Huawei non sarà esclusa in maniera completa dallo sviluppo della rete 5G in Germania, ma l'utilizzo dei suoi componenti verrà “fortemente limitato”. È quanto avrebbe deciso il governo federale, secondo il quotidiano “Handelsblatt” che cita fonti dell'esecutivo guidato dalla cancelliera Angela Merkel. La questione verrà disciplinata dalla legge per la sicurezza delle tecnologia dell'informazione 2.0, che dovrebbe essere discussa dal governo federale a novembre prossimo. Secondo “Handelsblatt”, per il 5G l'esecutivo sta valutando una procedura in due fasi, in cui un test tecnico dei singoli componenti è combinato con una valutazione politica dell'affidabilità dei produttori. Berlino vuole impedire che la nuova rete di telecomunicazioni venga utilizzata impropriamente per atti di sabotaggio. Huawei è, infatti, accusata di svolgere attività di spionaggio per la Cina. Per tale motivo, gli Usa hanno chiesto ai propri alleati di escludere l'azienda dalle rispettive reti 5G. In Germania, i componenti critici dell'infrastruttura dovranno essere certificati dall'Ufficio federale per la sicurezza delle informazioni. Allo stesso tempo, il governo richiederà una dichiarazione di fiducia dal produttore al fine di verificarne la credibilità. Sulla base dei dati forniti dal Servizio federale pere le informazioni (Bnd), l'agenzia di intelligence esterna della Germania, le verifiche verranno svolte dai ministeri degli Esteri, dell'Interno e dell'Economia ed Energia, con possibilmente la partecipazione della Cancelleria federale. (Geb)