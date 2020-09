Milano: Sala proroga a 15 dicembre scadenze affitti demaniali e imposta su pubblicità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha deciso di prorogare al 15 dicembre il termine di scadenza delle quattro rate trimestrali relative all'anno 2020 di tutti gli affitti delle concessioni demaniali. Inoltre, nell'ordinanza firmata oggi, è prevista anche la proroga delle quattro rate 2020 dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità di durata annuale. L'ordinanza odierna modifica la precedente dell'11 marzo 2020 che aveva sospeso i termini delle rate di pagamento fino al 30 settembre 2020 a causa del lockdown determinato dall'emergenza Covid-19. L'attuale stato di crisi economica ha reso opportuno attuare un intervento organico di differimento dei termini di adempimento anche dei tributi come l'Imposta Comunale sulla Pubblicità per favorire la sostenibilità di tutti obblighi tributari. (Com)