Roma: Palozzi (Cambiamo), Raggi sempre più inefficiente su Multiservizi

- "Lavoratori e parti sociali indignati, il Consiglio di Stato che boccia la gara a doppio oggetto: sulla questione occupazionale e operativa della Multiservizi, sindaca Raggi e compagni continuano a fare orecchie da mercante, decidendo di non decidere e mostrando una preoccupante inefficienza". Lo dichiara, in una nota, il consigliere regionale del Lazio ed responsabile organizzazione di "Cambiamo con Toti", Adriano Palozzi. "Un modus operandi, quello degli aleatori grillini al governo della Capitale, che non ci stupisce e che, purtroppo, continua a generare incertezza e perplessità tra dipendenti e sindacati - aggiunge Palozzi -. Noi lo ribadiamo ancora una volta: l'unica soluzione per dare sicurezza ai lavoratori e rilanciare il servizio è la via della internalizzazione. Auspichiamo che lo capisca anche la prima cittadina di Roma".(Com)