Moldova: Ue, elezioni primo novembre siano credibile, inclusive e trasparenti

Le prossime elezioni presidenziali in Moldova, il primo novembre, devono svolgersi in modo credibile, inclusivo e trasparente, rispettando gli standard democratici e garantendo lo stato di diritto in linea con gli impegni internazionali del paese ai sensi dell'accordo di associazione con l'Ue. Lo ha dichiarato il Servizio europeo per l'azione esterna (Seae) che ha spiegato che l'Ue sostiene pienamente il rafforzamento delle istituzioni democratiche in Moldova, nonché il diritto del popolo di esprimere la propria volontà in elezioni libere ed eque.