Governo: Boccia, nella conferenza Stato-Regioni non ci sono colori politici

- Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, ha sottolineato che "in Conferenza Stato-Regioni il governo ha sempre ascoltato le ragioni di tutti e non per il fantomatico 15 a 5 che in realtà non esiste, sarebbe più corretto parlare di 13-5-2, con Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta che hanno vicende differenti". Rispondendo, in audizione nella commissione Questioni regionali sul processo di attuazione del regionalismo differenziato, ad una domanda sul ruolo della Conferenza Stato-Regioni, dopo il cambio di maggioranza verso il centrodestra, l'esponente dell'esecutivo ha proseguito: "In ogni caso, nella Conferenza Stato-Regioni non ci sono colori politici, è un luogo di confronto istituzionale; durante l'emergenza Covid-19 con l'onorevole Pella e gli altri componenti della cabina di regia, rappresentanti di tutte le forze politiche, abbiamo svolto insieme un lavoro prezioso. E se oggi siamo considerati uno dei Paesi più sicuri al mondo è perché i lavori in Conferenza sono stati animati sempre dalla leale collaborazione". Boccia ha continuato: "Con l'onorevole Pella mi posso permettere quindi una battuta, più che 15 a 5, parlerei di 13-5-2; eviterei di trascinare nel dibattito prettamente politico il Trentino-Alto Adige che ha due Province autonome; o la Valle d'Aosta su cui sarebbe più opportuno attendere ancora un po', lì sarà il Consiglio regionale a decidere chi sarà il presidente". (Rin)