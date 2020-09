Banche: Copasir, prossima settimana audizione direttore Aisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella seduta di oggi, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica "ha audito il ministro dell'Economia e delle finanze Roberto Gualtieri sulla tematica della sicurezza economica nazionale, con particolare riferimento al settore bancario-assicurativo". Lo afferma, in una nota, il presidente del Copasir Raffaele Volpi. "Con oggi - continua - si vede concludere il ciclo di audizioni che ha coinvolto i principali istituti bancari quali Mediobanca, Ubi Banca, Unicredit, Intesa Sanpaolo, Monte Paschi di Siena e Banco Bpm. Inoltre, è prevista la prossima settimana l’audizione del direttore dell’Aisi che, su questa tematica, consentirà al Copasir di redigere la relazione conclusiva da presentare al Parlamento". (Com)