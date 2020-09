Usa-Brasile: segretario al Commercio Ross, integrazione migliorata nonostante sfide

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario al Commercio degli Stati Uniti, Wilbur Ross, ha affermato che, nonostante il rallentamento dell'economia e le difficoltà generate dalla pandemia di coronavirus, l'integrazione economica tra Brasile e Usa è migliorata negli ultimi mesi. "Il mondo è cambiato radicalmente dall'ultima volta che ci siamo incontrati lo scorso novembre. Nonostante le sfide che abbiamo dovuto affrontare quest'anno a causa della pandemia di Covid-19, continuiamo a fare progressi sulle strategie che abbiamo stabilito per aumentare gli investimenti, le vendite e l'occupazione per migliaia di lavoratori in entrambi i nostri paesi", ha affermato Ross nel corso del suo intervento alla 11ma riunione plenaria del Forum degli amministratori delegati Brasile-Stati Uniti (Forum Ceo). La riunione, che a causa della pandemia si è svolta in videoconferenza, ha contato sulla partecipazione di diciassette amministratori delegati (7 statunitensi e 10 brasiliani), oltre che sulla presenza del primo ministro della Casa civile del Brasile, Walter Sousa Braga Netto, del ministro degli Esteri brasiliano, Ernesto Araujo, e degli ambasciatori dei due paesi Todd Chapman e Nestor Forster. (segue) (Brb)