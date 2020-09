Usa-Brasile: segretario al Commercio Ross, integrazione migliorata nonostante sfide (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ross ha sostenuto che il livello di affari e relazioni economico-commerciali tra i due paesi continua a registrare miglioramenti già mostrati lo scorso anno. "Il commercio e gli investimenti tra le nostre nazioni sono in crescita, con scambi bidirezionali di beni per un totale di 73,7 miliardi nel 2019, in aumento di oltre 3 miliardi rispetto al 2018. Le aziende americane nel 2019 hanno mantenuto uno stock totale di Investimenti diretti esteri (Ide) in Brasile per ben 81 miliardi, in aumento di oltre 2 miliardi rispetto all'anno precedente, e le aziende brasiliane dal canto loto hanno investito più di 45 miliardi di dollari negli Stati Uniti, dando lavoro a più di 85 mila lavoratori americani", ha detto Ross. (segue) (Brb)