Sardegna: bambino starnutisce in classe, in scuola di Sorso genitori invitati a riportarlo a casa

- Il bambino ha starnutito in classe. Una volta, forse qualcuna di più e l'allarme è immediatamente scattato in una scuola elementare di Sorso, nel sassarese. I genitori del bambini, contattati telefonicamente, sono stati invitati a raggiungere la scuola per riprendersi il loro bambino. Un episodio, quello raccontato da "La Nuova Sardegna" in edicola oggi, apparentemente comune ma che, a causa dell'emergenza Covid ha fatto scattare l'allarme rosso. Anche un altro genitore è dovuto andare all'istituto comprensivo per ritirare il figlio, sempre a causa di un starnuto di troppo. L'episodio è stato confermato da Carlo Orrù, dirigente scolastico dell'istituto: "La rigidità ha un senso - ha detto - preveniamo situazioni spiacevoli". (Rsc)