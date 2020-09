Ue: Bianchi (Lega), in programma Commissione europea nessuna tutela territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lega boccia il documento programmatico che riguarda i lavori della Commissione europea nel 2020: l'unica novità del documento del ministro Amendola è la più volte millantata Conferenza sul futuro dell'Europa, che verrà lanciata a breve e dovrà durare due anni. Così in una nota il deputato della Lega Matteo Bianchi, vicepresidente della commissione Politiche Ue. "In sostanza un esercizio autoreferenziale delle istituzioni europee che ha l'obiettivo di dare un'immagine di trasparenza e partecipazione democratica per avallare orientamenti nei fatti già decisi: nel documento si fa più volte riferimento alla questione dello stato di diritto, un'arma che Bruxelles utilizza contro i paesi non allineati e che probabilmente avrebbe anche potuto riguardare l'Italia, nel caso fosse proseguita la precedente esperienza di governo con la Lega presente", ha detto, aggiungendo che la Conferenza "dovrebbe sottolineare l'esigenza di una revisione dei trattati in cui si coinvolgono davvero le autonomie locali ed i territori, ora lontani dai processi decisionali di Bruxelles". (Com)