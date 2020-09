Egitto: domani assumerà presidenza Consiglio sicurezza per pace Unione africana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto assumerà a partire da domani, primo ottobre, la presidenza del Consiglio di sicurezza per la pace e la sicurezza dell'Unione africana. Lo riferisce un comunicato stampa della diplomazia del Cairo. “Nelle ultime settimane, l'Egitto ha tenuto contatti e colloqui con l'Unione africana sull'agenda egiziana per la presidenza del Consiglio”, ha dichiarato l'ambasciatore d'Egitto ad Addis Abeba e rappresentante permanente presso l'Unione africana, Osama Abdel Khaleq. L'agenda egiziana in seno al Consiglio attribuisce una grande attenzione alle questioni dell'antiterrorismo e dell'estremismo in Africa. Pertanto l'Egitto ha previsto una sessione per discutere del fenomeno dei combattenti stranieri e sul loro impatto sulla pace e la sicurezza in Africa. Una seconda sessione sarà dedicata alla possibilità di creare una forza africana anti-terrorismo, su proposta del presidente Abdel Fatah al Sisi. (Cae)