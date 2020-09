Ambiente: Costa, grande impegno forze dell’ordine a tutela imprenditori onesti economia circolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Complimenti alla Dia di Brescia che con il supporto del Gruppo Carabinieri Forestale e della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura hanno messo fine ad un traffico illecito di rifiuti a danno dell’economia circolare”. Così il ministro dell’Ambiente Sergio Costa in una nota ha commentato l’esecuzione delle misure cautelari e di un decreto di sequestro preventivo, emessi dal Tribunale di Brescia, nei confronti di imprenditori operanti nel settore dei rifiuti. “L’end of waste è un settore fondamentale valorizzare il potenziale dei rifiuti, necessario a trainare l’industria del riciclo – ha spiegato Costa – creando un’economia circolare dove i materiali possono essere reintrodotti sul mercato riducendo il consumo di risorse naturali e materie prime, e del quantitativo di rifiuti da destinare allo smaltimento”. “Questo settore è di importanza strategica per il nostro Paese – ha concluso il ministro – per questo ringrazio magistratura e forze dell’ordine per il loro impegno a tutela degli imprenditori onesti dalle infiltrazioni criminali nel mercato dell’economia circolare”. (Com)