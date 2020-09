Riforme: Brescia (M5s), prossima settimana via libera commissione a voto diciottenni al Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il presidente della commissione Affari costituzionali della Camera Giuseppe Brescia, del Movimento cinque stelle, "il cantiere delle riforme continua ad avanzare dopo il sì al referendum. Oggi - prosegue il parlamentare in una nota - abbiamo incardinato in commissione la riforma costituzionale che cancella un’ingiustizia anacronistica e permette a quattro milioni di under 25 di votare per il Senato. La approveremo la prossima settimana, spero già martedì, e arriverà in Aula il prossimo 13 ottobre. Alla Camera", continua l'esponente pentastellato, "abbiamo registrato un consenso quasi unanime su questa proposta e crediamo che il Parlamento possa dare l’ok definitivo entro l’anno". I relatori del provvedimento sono Stefano Ceccanti (Partito democratico) e Valentina Corneli (Movimento cinque stelle). Brescia aggiunge: "Da martedì inizieranno i voti sulla proposta di legge costituzionale a prima firma Fornaro. Ci sono circa 400 emendamenti da esaminare e auspico una discussione nel merito. Molti emendamenti sono francamente ostruzionistici e spero che il buon senso ci eviti discussioni su emendamenti come quello a prima firma Iezzi che vuole far eleggere il Senato sulla base delle Asl. Domani la commissione, così come tutto il Parlamento, non lavorerà su richiesta della Lega", conclude il deputato del M5s, "visto che devono recarsi in massa a Catania". (Com)