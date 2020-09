Camera: commissione Difesa, conclusa visita a poligono Torre Veneri (Lecce)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione della commissione Difesa della Camera dei deputati ha visitato oggi il poligono militare di Torre Veneri (Lecce). La missione - riferisce una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - ha consentito ai parlamentari di assistere alla "Sessione d'integrazione operativa (Sio) 2020", condotta dalla brigata Pinerolo dell'Esercito italiano, incentrata sui sistemi digitalizzati del progetto Forza Nec (acronimo di Network enabled capabilities), ovvero l'insieme dei mezzi ad alta tecnologia in dotazione alle Forze armate. In particolare, "Soldato sicuro" di Forza Nec costituisce un sistema integrato con al centro l'uomo, cui viene garantita la migliore protezione, nonché l'incremento delle capacità di sopravvivenza, comando e controllo, mobilità notturna e letalità, tramite dispositivi digitalizzati. (segue) (Com)