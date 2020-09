Camera: commissione Difesa, conclusa visita a poligono Torre Veneri (Lecce) (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il complesso è costituito da un flusso continuo di collegamenti in video, telefono e radio, assistiti da rappresentazioni grafiche nei centri di controllo e fornite dall'equipaggiamento tecnologico indossato dai soldati, che consentono al comando di conoscere in tempo reale la situazione sul terreno, anche a distanze significative, e di dare le conseguenti istruzioni agli uomini e ai mezzi. Durante l'esercitazione la delegazione ha visto all'opera diversi sistemi, tra cui il Posto comando digitalizzato, il su Vtmm "Orso", il Vtlm 2 e il Vbm Freccia e 2 F35. Era presente il capo di Stato maggiore dell'Esercito, generale di corpo d'armata Salvatore Farina e il generale di corpo d'armata Rosario Castellano, del comando Forze operative Sud. La delegazione era composta dal presidente della Commissione, Gianluca Rizzo, e dai deputati Giovanni Russo, Giovanni Luca Aresta (M5s), Roberto Paolo Ferrari (Lega) e Davide Galantino (Fd'I). (Com)