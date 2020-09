Polonia: ambasciatore Amati a "Nova", pronta ripresa economica stimolo per investimenti italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pronta ripresa economica della Polonia dopo la crisi scatenata dal Covid-19 può incentivare le imprese italiane ad investire nel paese. Lo ha detto ad "Agenzia Nova" l'ambasciatore italiano a Varsavia, Aldo Amati. Il diplomatico ha rivelato un'accelerazione nelle relazioni tra Italia e Polonia, citando in particolare la visita del presidente Andrzej Duda a Roma la scorsa settimana, ma anche la presenza del sottosegretario agli Esteri Ivan Scalfarotto oggi a Varsavia e di due senatori italiani prima di lui. Questa dinamica, secondo Amati, può dare "ulteriore stimolo ai rapporti bilaterali". In merito alla ripresa economica post Covid-19, l'ambasciatore ha messo in evidenza come la Polonia abbia sofferto meno di altri paesi, in termini di recessione e di conseguenze negative per il proprio sistema. Entro la seconda metà del prossimo anno si prevede un rimbalzo pari alla perdita economica registrata nel 2020, "un incentivo in più per le nostre aziende per venire ad investire in Polonia". Amati ha poi commentato la lettera sottoscritta insieme ad altri ambasciatori europei in merito allo stato di diritto. Il diplomatico ha ricordato come tale missiva venga presentata ogni anno "per ricordare e stimolare il governo polacco a uniformarsi alla situazione che esiste in tutti gli altri paesi europei", richiedendo in merito ai diritti civili un "trattamento comune in territorio comune", quello dell'Ue. (Res)